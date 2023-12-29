Mısır'dan Mahsa Amini engeli

İran'da geçen yıl gözaltında ölen ve ülkede geniş çaplı protestolara yol açan Mahsa Amini'nin görseline Mısır'dan yasak geldi. İtalyan oyuncu ve yönetmen Enrique Piñeyro, genç kadının resmini taşıyan yardım uçağının Mısır'a inişine izin verilmediğini açıkladı.

Mısır'dan Mahsa Amini engeli

El Ariş'ten Gazze'ye yardım taşımak istediğini söyleyen İtalyan oyuncu ve yönetmen Enrique Piñeyro, özel uçağının kuyruğunda bulunan Mahsa Amini görselini silmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

O anların videosunu sosyal medyada paylaşan Piñeyro, "Hiçbir kadın başı açık olduğu için öldürülmemeli, kimse bunları söylediği için asılmamalı" diye yazdı.

'da geçen yıl, 22 yaşındaki Mahsa Amini ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Amini'nin ölümünün ardından İran aylar süren protestolar ve şiddet olaylarına sahne oldu.

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