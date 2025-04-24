Mısır'dan Paris'e uzanan yolculuk: Dikilitaş'daki 7 gizli mesaj

Yaklaşık 200 yıldır Paris'de Place de la Concorde meydanında sergilenen Luksor Dikilitaşı, Mısır Firavunu II. Ramses tarafından M.Ö. 1250 civarında inşa edildi.

Kırmızı granitten oyulmuş olan bu dikilitaş, 19. yüzyılda Fransa'ya hediye edildi ve o zamandan bu yana şehrin önemli sembollerinden biri haline geldi.

Ancak, bu eski yapının üzerinde yıllar boyunca pek çok gizem barındırdığı uzun süre fark edilmemişti.



YEDİ GİZLİ MESAJ

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, dikilitaşın üzerinde yalnızca bilinen hiyerogliflerin değil, aynı zamanda daha önce fark edilmeyen yedi gizli mesajın da bulunduğunu ortaya koydu. Daily Mail'de yer alan habere göre, Paris-Sorbonne Üniversitesi'nden Mısırbilimci Dr. Jean-Guillaume Olette-Pelletier, bu mesajları çözerek, dikilitaşın derin anlamlarını gün yüzüne çıkardı.



"AMUN'UN KA-KUVVETİ"

Dr. Olette-Pelletier’in keşfettiği gizli mesajlardan biri, eski Mısır'ın hava tanrısı Amun’a atıfta bulunuyor. "Amun'un ka-kuvvetini yatıştırın" şeklinde yazılı olan bu ifade, Olette-Pelletier' göre, "yaşam gücünü dengelemenin ve yıkıcı güçlerden kaçınmanın önemini vurguluyor" Dr. Olette-Pelletier, bu cümlenin, Mısırlıların yaşamsal güçlerini kontrol etmek için tanrılara adaklar sunduklarını hatırlatmak amacıyla yazıldığını belirtiyor.



Luksor Dikilitaşı'nın dört tarafında oyulmuş hiyeroglif yazılar, Mısır tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ancak Dr. Olette-Pelletier, bu yazıların içinde daha derin bir anlam taşıyan gizli mesajlar olduğunu belirtiyor. Öte yandan hiyerogliflerin belirli bir grup soylunun ve seçkinlerin anlayabileceği şekilde şifrelendiğini söyledi.



ALTI KİŞİDEN BİRİ

Dr. Olette-Pelletier, Covid-19 karantinası sırasında, dikilitaşın tepe kısmına ulaşabilen ilk uzman oldu. 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde yapılan tadilat çalışmalarında, dikilitaşın yüksekliği boyunca iskeleler kurularak detaylı incelemeler yapma fırsatı buldu. Bu incelemeler sırasında, dikilitaşın "kripto-hiyeroglifleri"ni okuyabilen dünyadaki altı kişiden biri olduğunu belirtti.



Dr. Olette-Pelletier’in keşiflerinin yalnızca Paris'teki dikilitaşla sınırlı olmadığı düşünülüyor. Mısır’daki ikiz dikilitaş, Paris'teki kadar uzun olmadığı için belki de daha fazla gizli mesaj içeriyor. Uzman, bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ediyor.



Dr. Olette-Pelletier’in bulguları, Luksor Dikilitaşı’nın yalnızca tarihi bir eser değil, aynı zamanda Mısır’ın kültürel ve dini sırlarını taşıyan bir mesaj taşıyıcısı olduğunu kanıtlıyor. Bu gizli mesajlar, Montpellier Egyptology dergisi ENIM’de yayımlanacak bir makalede ayrıntılı olarak açıklanacak.