Mısır'ın en gizemli bölgesi: Ordunun kapattığı yeraltı kompleksi
Giza Piramitleri’ne yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Zawyet El Aryan, gizem ve spekülasyonun iç içe geçtiği bir arkeolojik sır olarak dikkat çekiyor. Ordunun bölgeyi kapatmasının ardından yıllardır hiçbir araştırmacı oraya adım atamadı.
Giza Piramitleri’nin yalnızca 5 kilometre uzağında, onlarca yıldır Mısır ordusu tarafından kapatılan gizemli bir alan bulunuyor: Zawyet El Aryan.
Bazı araştırmacılar burayı “Mısır’ın 51’i Bölgesi” olarak nitelendiriyor.
GİZEMLİ "T" ŞEKİLLİ ÇUKUR
İtalyan arkeolog Alessandro Barsanti, 1900’lü yılların başında bölgede yaptığı kazılarda, sağlam kireçtaşına oyulmuş devasa bir T-şekilli çukur ortaya çıkardı.
Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve dev granit bloklarla kaplı bu yapının merkezinde, granit kapağı hala yerinde duran oval biçimli bir hazne bulunuyor.
Barsanti, bu haznenin içinde tanımlanamayan bir maddeye rastladığını, ancak maddenin sonradan kaybolduğunu rapor etmişti.
"YILDIZLARA AÇILAN KAPI" YAZITI
Duvarlarda kırmızı ve siyah mürekkeple yazılmış hiyeroglifler arasında “Seba” sözcüğü dikkat çekiyor.
Bazı araştırmacılar, bunun eski Mısır dilinde “yıldızlara açılan kapı” anlamına geldiğini öne sürüyor.
Yazıtlardan biri “Seba-[bilinmeyen]-Ka” şeklinde okunuyor. “Seba” yıldız, “Ka” ise yaşam gücü anlamına geliyor.
TAMAMLANMAMIŞ BİR PİRAMİT Mİ, KOZMİK BİR ARAÇ MI?
Birçok Mısırbilimci, yapının 3. veya 4. Hanedan dönemine ait, tamamlanmamış bir piramit kompleksinin temeli olduğunu düşünüyor.
Ancak ne süper yapı izine ne de tipik bir mezar düzenine rastlandı.
Bağımsız araştırmacı Derek Olson, “Matt Beall Limitless” podcast’inde bu yapının kozmik yolculuk ya da ruhsal yükseliş için tasarlanmış olabileceğini savundu.
Olson’a göre, granit zeminler, pürüzsüz kireçtaşı duvarlar ve mühürlü hazne, sıradan bir mezardan çok daha karmaşık bir amaca işaret ediyor.
ORDUNUN MÜDAHALESİ VE KAPANAN SIR
1960’ların ortasında Mısır ordusu bölgeyi tamamen kapattı. O tarihten beri hiçbir arkeolojik kazıya izin verilmedi. Barsanti’nin erken dönem fotoğrafları hala yapıya dair en ayrıntılı kaynak olarak kalıyor.
Kazılar sırasında, 4. Hanedan kralı Djedefre’nin adını taşıyan hasarlı bir adak tableti de bulundu.
Bu bulgu, yapının kralla bağlantılı olabileceğini düşündürse de, tabletin özgünlüğü ve tarihi önemi bilim dünyasında hala tartışma konusu.