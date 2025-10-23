Mısır'ın en gizemli bölgesi: Ordunun kapattığı yeraltı kompleksi

TAMAMLANMAMIŞ BİR PİRAMİT Mİ, KOZMİK BİR ARAÇ MI?



Birçok Mısırbilimci, yapının 3. veya 4. Hanedan dönemine ait, tamamlanmamış bir piramit kompleksinin temeli olduğunu düşünüyor.



Ancak ne süper yapı izine ne de tipik bir mezar düzenine rastlandı.



Bağımsız araştırmacı Derek Olson, “Matt Beall Limitless” podcast’inde bu yapının kozmik yolculuk ya da ruhsal yükseliş için tasarlanmış olabileceğini savundu.



Olson’a göre, granit zeminler, pürüzsüz kireçtaşı duvarlar ve mühürlü hazne, sıradan bir mezardan çok daha karmaşık bir amaca işaret ediyor.



ORDUNUN MÜDAHALESİ VE KAPANAN SIR



1960’ların ortasında Mısır ordusu bölgeyi tamamen kapattı. O tarihten beri hiçbir arkeolojik kazıya izin verilmedi. Barsanti’nin erken dönem fotoğrafları hala yapıya dair en ayrıntılı kaynak olarak kalıyor.



Kazılar sırasında, 4. Hanedan kralı Djedefre’nin adını taşıyan hasarlı bir adak tableti de bulundu.



Bu bulgu, yapının kralla bağlantılı olabileceğini düşündürse de, tabletin özgünlüğü ve tarihi önemi bilim dünyasında hala tartışma konusu.