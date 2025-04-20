Mısır'ın en önemli gelir kaynağı Kızıldeniz'i tehdit ediyor

Mısır'ın Kızıldeniz kıyıları dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgi odağı. Ancak bu ilgi ekosistemi tehdit eriyor



Hurgada tatil beldesine arabayla 4 saat uzaklıktaki bakir bir sahilin de turizme açılması planlanıyor. Doğa parkı içinde yer alan sahile, turistler için onlarca kulübe ve restoran inşa edilecek.



Proje, çevre örgütlerinin tepkisini çekmiş durumda. Mercan resifleri, kaplumbağlar ve balık türlerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekiliyor.

MISIR HÜKÜMETİ TURİZME BEL BAĞLADI



Uzmanlara göre bu alan küresel olarak biyolojik çeşitliliğin en önemli noktalarından biri. Burada en değerli mercan resifleri bulunuyor. Ayrıca nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları ve mangrov ağaçları var. Geniş bir biyolojik çeşitliliğe sahip.

Ekonomik krizle mücadele eden Mısır hükümetiyse turizme bel bağlamış durumda. Turizm gelirlerinin artırılması için ulusal doğa parklarında inşaat ruhsatı verilmeye başlandı.

SÜVEYŞ KANALI'NI İKİYE KATLADI



Turizm halihazırda Mısır ekonomisinin temel direklerinden birini oluşturuyor. 2024'te 14 milyar dolarlık gelir elde edildi. Turizm, Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirin iki katına çıktı



Doğal parklar dahil koruma alanlarındaki projelerin sayısı 2016'da 10 iken 2024'te 150'e yükseldi. Gelirlerde de 19 kat artış oldu.



Çevre örgütlerinin endişeleriyle ilgili olarak Mısırlı yetkililer eko-turizmin ve yatırımların birlikte yürütülebileceğini söylüyor. Ancak ülkedeki sınırlı kaynaklar nedeniyle çevre uzmanlarının sayısının da giderek azaldığına dikkat çekiliyor.

