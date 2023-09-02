Mısırlı milyarder Muhammed el-Fayed hayatını kaybetti

Mısırlı iş insanı ve milyarder Muhammed el-Fayed, 94 yaşında öldü. Muhammed el-Fayed, oğlu Dodi el-Fayed'in Prenses Diana ile birlikte öldüğü trafik kazasından sonra inzivaya çekilmişti.

Mısırlı milyarder Muhammed el-Fayed hayatını kaybetti
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'nin başkenti Londra'nın en ünlü alışveriş merkezi Harrods'ın ve İngiliz Futbol Kulübü Fulham'ın eski sahibi Muhammed el-Fayed'in ölüm haberi ailesi tarafından doğrulandı.

Fulham Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sevdikleriyle birlikte uzun ve tatmin edici bir emekliliğin tadını çıkardı." ifadelerine yer verildi.

94 yaşındaki Muhammed el-Fayed'in yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Muhammed el-Fayed, 31 Ağustos 1997'de oğlu Dodi el-Fayed'in Prenses Diana ile birlikte öldüğü kazadan sonra inzivaya çekilmişti.

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