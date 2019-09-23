Arap dünyasının en fazla nüfusa sahip ülkesinde sokaklar hafta sonunda hareketliydi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es-Sisi'yi protesto için yüzlerce kişi sokaklara döküldü.



Bu gösterilerin fitilini ateşleyen süpriz isim ise, 45 yaşındaki Mısırlı mütteahit Muhammed Ali oldu.



Muhammed Ali, Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşti. Daha sonra İspanya'ya yerleşti.



Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçlayan videolar paylaşmaya başladı.



İlk videosunu 2 Eylül'de paylaştı. Paylaşır paylaşmaz da çok ses getirdi. Bu ilk video yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Facebook'a neredeyse her gün koyduğu videoları, Mısırlılar merakla bekler hale geldi.



Özellikle sosyal medyada etkin olan Mısırlılar, videoların Netflix'ten bile daha çok ilgi uyandırdığını söylüyor.



O videolarda Muhammed Ali, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve generalleri, halk yoksullukla mücadele ederken büyük bir zenginlik içinde yaşamakla suçluyor



Bu konuda örnekler veren Muhammed Ali somut deliler sunmuyor. Ama milyonları arkasından sürüklemeyi başardı.



Onun çağrısıyla cuma günü ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlendi.



Muhammed Ali'nin video çekmede ve insanları etkilemede bu kadar başarılı olmasınıysa yarı zamanlı aktör olmasına borçlu.

Muhammed Ali rol aldığı ve yapımını üstlendiği bir filmle haziran ayında Lüksemburg'da ödül kazandi. Film, Akdeniz'den Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan Mısırlıların tehlikeli yolculuğunu konu alıyordu.



Özellikle gençlerin, Muhammed Ali'yi içlerinden biri olarak gördükleri yorumlar yapılıyor.



Protestolar Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es Sisi'yi zor durumda bırakıyor. Siyasi bir geçmişi olmayan Muhammed Ali cuma günü için yeni protesto çağrısında bulundu. 30 milyon katılımcı çağrısı yapan Ali, bu sayıya ulaşılması halinde Sisi'nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.



Mısır devlet televizyonları bu protestoları görmezden gelirken, BM Genel Kurul toplantıları için New York'a giden Abdül Fettah es Sisi'ye öven yayınlar yapılması dikkat çekiyor.



Sisi'ye yakın isimler, protestoların arkasında Müslüman Kardeşler örgütünün olduğunu savunuyor.



Bazılarıysa Muhammed Ali'nin sadece bir kukla olduğunu iddia ediyor. Muhammed Ali'nin arkasında Sisi ile ters düşen yönetimden isimlerin olabileceği konuşuluyor.