Mısırlı prensin mezarında "öteki dünyaya açılan kapı" bulundu

Arkeologlar, 4 bin 400 yıllık antik bir Mısır mezarını incelerken çığır açıcı bir keşfe imza attı.



Userefre adında, daha önce bilinmeyen bir prensin yeraltı mezarında, şimdiye kadar Mısır'da keşfedilen en büyük "sahte kapı" bulundu – pembe granitten yapılmış devasa bir kapı.

HİÇBİR YERE AÇILMAYAN KAPININ ANLAMI NE?

4,5 metre yüksekliğinde ve 1,15 metre genişliğinde olan bu kapı, işlevsel bir kapıya benzese de gerçekte açılmıyor.

Uzmanlar, bu yapının derin bir ruhani anlam taşıdığına ve ölen kişinin ruhunun öbür dünyaya geçiş yapabilmesi için sembolik bir geçit işlevi gördüğüne inanıyor.

Bu “geçit”, antik Mısırlıların ebedi huzura erişebilmek için ne denli zaman ve kaynak harcadığını gözler önüne seriyor.

Keşif, Eski Eserler Bakanı olan Dr. Zahi Hawass’ın liderliğindeki bir kazı ekibi tarafından Mısır’ın Sakkara nekropolünde yapıldı.

KAPININ ÜZERİNDE ÜNVANLARI YAZIYOR

Kapının üzerinde, Prens Userefre’ye ait dikkat çekici ünvanları betimleyen hiyeroglif yazıtlar yer alıyor. Bunlar arasında “Kalıtsal Prens, Buto ve Nekhbet Bölgeleri Valisi, Kraliyet Kâtibi, Bakan, Yargıç ve İlahi Okuyucu” gibi unvanlar bulunuyor.

Bu kadar çok unvana sahip olmasına rağmen, prensin kendisi ve mezarı bilim dünyası tarafından daha önce hiç bilinmiyordu.