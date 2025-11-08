Miss Universe’de ortalık karıştı: Sunucu “aptal” dedi, kriz patladı

Tayland’da düzenlenen bu yılki Miss Universe güzellik yarışması, sahne dışındaki kavgalar, hakaret iddiaları ve gözyaşlarıyla gölgelendi.

Dünyanın dört bir yanından gelen 120’den fazla yarışmacının katıldığı, “dünyanın dört büyük güzellik yarışmasından biri” kabul edilen organizasyon, bu kez tartışmalarla gündeme geldi.

“APTAL” POLEMİĞİYLE BAŞLAYAN KRİZ

Salı günü, Meksika güzeli Fatima Bosch, yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil ile yaşadığı gerilim sonrası salonu terk etti.

Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi. Sunucu bu ifadeyi reddetse de, güvenliği çağırmasının ardından Bosch, yanında Irak güzeliyle birlikte salonu terk etti.

Basın mensuplarına konuşan Bosch, “Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız." dedi.

Diğer yarışmacılar Bosch’a destek vermek istese de, Nawat’ın “Devam etmek isteyen otursun” uyarısı sonrasında kimse yerinden kıpırdamadı.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI'NDAN DESTEK

Olay, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un da tepkisini çekti. Sheinbaum, Bosch’u “kadınların sessiz kalmaması gerektiğinin örneği” olarak nitelendirerek, “Kadınlar, seslerini yükselttiklerinde daha güzeller. Bu genç kadını takdir ediyorum.” dedi.

Meksika’nın Tayland Büyükelçiliği ise Bosch ve ailesiyle “sürekli iletişimde olduklarını” açıkladı.

SUNUCUDAN GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR

Yaşanan krizin ardından Miss Universe Organizasyonu Başkanı Raul Rocha, Nawat’ı kadınlara saygı değerlerini ihlal etmekle suçladı ve rolünün “sınırlandırılacağını” duyurdu.

Bunun üzerine Nawat, smokinle çıktığı basın toplantısında gözyaşlarına hâkim olamayarak “İhanete uğradım” dedi. Ancak ertesi akşam düzenlenen açılış töreninde yeniden sahne aldı ve yarışmacılardan, “Ben de bir insanım, baskı çok fazla. Kimseye zarar vermek istemedim. Hepinizden özür diliyorum.” diyerek özür diledi.

ÖNCEKİ SKANDALLAR VE YENİ SUÇLAMALAR

Nawat, Tayland merkezli Miss Grand International yarışmasının da başkanı ve daha önce de tartışmalarla gündeme gelmişti. Geçen yıl, yarışmacıların Kamboçya’da lüks bir tekne turu yerine plastik sandalyelerde fıstık yerken görüntülenmesi tepkilere yol açmıştı.

Bu yılki Miss Universe yarışması da daha başından itibaren sorunlarla sarsıldı. Tayland medyasına göre polis, bazı yarışmacıların otelde çevrim içi kumar sitesinin logosunu taşıyan yastıklarla video çekmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Tüm bu krizlerin gölgesinde, yarışmanın finali 21 Kasım’da Tayland’ın Nonthaburi kentinde yapılacak.