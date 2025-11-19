Miss Universe'de skandallar bitmiyor: İki jüri finale günler kala istifa etti

Miss Universe yarışmasına yalnızca birkaç gün kala iki jüri üyesi görevinden ayrıldı. İstifalardan biri, organizatörlere yönelik “aday seçiminin manipüle edildiği” suçlamalarını da içeriyor.

Lübnan-Fransız müzisyen Omar Harfouch, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada sekiz kişilik jüriden istifa ettiğini duyurdu ve yarışma öncesinde “gizli bir jüri” tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia etti.

"30 FİNALİST ÇOKTAN SEÇİLDİ" İDDİASI

Harfouch, 136 ülke temsilcisi arasından 30 finalistin seçildiğini, bu süreçte kendisi de dahil resmi jüri üyelerinin hiçbirinin bulunmadığını ileri sürdü.

Harfouch, bu gayriresmi jürinin bazı adaylarla kişisel ilişkileri bulunan kişilerden oluştuğunu savundu ancak bu ekibin nasıl çalıştığına dair ayrıntı vermedi.

Fransız teknik direktör Claude Makelele de birkaç saat sonra Instagram’dan yaptığı açıklamayla yarışmadan çekildiğini duyurdu ve kararının “öngörülemeyen kişisel nedenlere” dayandığını belirtti.

Makelele, Miss Universe platformunun “güçlenme, çeşitlilik ve mükemmeliyet” gibi değerlerini her zaman desteklediğini vurguladı.

ORGANİZASYONDAN YALANLAMA

Miss Universe Organizasyonu ise Harfouch’un suçlamalarını reddeden bir açıklama yayımlayarak, “Herhangi bir dış grubun delegeleri değerlendirmek veya finalist seçmek için yetkilendirilmediğini” bildirdi.

Organizasyon, Harfouch’un sözünü ettiği yapının, yarışmadan bağımsız yürütülen bir sosyal etki girişimi olan Beyond the Crown programı olabileceğini ifade etti.

Beyond the Crown seçici komitesi pazartesi günü duyurulmuştu ve bu komitenin yarışma jürisiyle hiçbir resmi bağı bulunmuyor.

TAYLAND'DA GERGİNLİKLER BÜYÜYOR

Yarışma, bu ayın başında Taylandlı yetkili Nawat Itsaragrisil’in Miss Mexico temsilcisi Fatima Bosch’u sosyal medyada tanıtım yapmadığı gerekçesiyle azarlaması üzerine de tepki çekmişti.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, Bosch ile bazı yarışmacıların etkinliği terk ettiği görüldü. Miss Universe Organizasyonu, Nawat’a sert bir uyarı gönderdi ve yarışmanın yönetimini devralması için uluslararası yöneticilerden oluşan bir heyeti Tayland’a gönderdi.

Miss Universe finali cuma günü Tayland’da yapılacak.