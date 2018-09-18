De Mistura, BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki siyasi duruma ilişkin bilgilendirdi.



Soçi Zirvesi'nde varılan İdlib mutabakatıyla hayatı tehlike altında olan 3 milyon sivilin korunacağını belirten de Mistura, ''Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan çok önemli bir sonuç alındı ve anlaşmanın hızla uygulanmasını umut ediyoruz.'' diye konuştu.



İdlib'de krizin engellendiğine ancak endişe verici başka askeri operasyonların yaşandığına ve Suriye'de Rus uçağının düşürüldüğüne dikkati çeken Staffan de Mistura, tüm taraflara, özellikle dramatik sonuçları olacak bir krizin engellendiği bir zamanda gerginliği artıracak askeri faaliyetlerden kaçınılması çağrısı yaptı.



De Mistura, ''BM, Soçi'nin Cenevre sürecini hızlandırmaya katkıda bulunacağına inanıyor.'' ifadesini kullandı.



Anayasa Komitesinin oluşturulması için yürütülen istişarelerin kabul gördüğünü ve komitenin 3'te 1'ini ''Suriye hükümet heyeti'', 3'te 1'ini ''geniş katılımlı muhalifler'' ve geri kalanını ise ''Suriyeli uzmanlar, sivil toplum, aşiret liderleri ve kadınların'' oluşturacağını söyleyen Staffan de Mistura, her grubun 50 kişilik heyetlerden oluşacağını kaydetti.



Siyasi sürecin ve Suriye görüşmelerinin de başlaması gerektiğini vurgulayan de Mistura, anlamlı bir siyasi süreç ve gerçek adımlar atılmadan gerekli olan güvenin oluşmayacağını ve BM denetiminde Suriye'de seçim hazırlığına da başlanması gerektiğini ifade etti.



''ABD SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN PARA VERMEYECEK''



ABD'nin BM Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de BM Güvenlik Konseyinde konuştu ve ülkesinin Konseyde eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle oturumu da yönetti.



İdlib mutabakatına ilişkin değerlendirmede bulunan Jeffrey, ''Tüm taraflara kalıcı bir ateşkes sağlamak ve Cenevre sürecini başlatmak için derhal harekete geçmeleri çağrısı yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.



Rusya'ya yönelik eleştiriler de yönelten Jeffrey, Rusya'nın askeri operasyonlardan sonra her şeyin eski haline döneceğine inandığını ve bu nedenle de rejimin tanınmasını, ülkenin yeniden inşası için para ve mültecilere ev sahipliği yapan Suriye'nin komşusu ülkelerden güvenlik garantileri olmadan mültecileri geri göndermelerini istediğini belirtti.



Suriye'de rejimin 7 yıl boyunca işlediği suçların hiçbir uygar devlet tarafından kabul görmeyeceğini kaydeden James Jeffey, ''Suriye'nin inşası için kesinlikle yardım almayacaklar, özellikle de bizden.'' dedi.