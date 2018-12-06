Edinilen bilgilere göre Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde temaslarda bulundu. İsmi açıklanmayan bazı ABD'li senatörlerle bir araya geldi.



Fidan'ın Beyaz Saray'dan bazı isimlerle de bir araya gelebileceği ifade ediliyor.



MİT Başkanı'nın gündeminde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'deki FETÖ üyeleri, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının olduğu belirtildi.Fidan'ın ABD'de yaşayan FETÖ'ye yakın isimlerle ilgili senatörlere, bilgiler verdiği de belirtiliyor.