Selanik'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Avrupa her iki tarafın da yararına olan bir anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye geçen yıllarda 6 milyar euro verdi" dedi.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Sayın Erdoğan mülteci sorununun üstesinden gelmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan'ı ve Avrupa'yı tehdit edemeyeceğini anlamalı" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile imzalanan mutabakatı yeniden müzakere etmek istemesi halinde bunun yapılabileceğini söyleyen Miçotakis "Ama bu tehditlerle ya da iyi komşulukla uyumlu olmayan bir dille olmaz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmaması halinde Türkiye'nin sığınmacılar için kapıları açabileceğini söylemişti.

