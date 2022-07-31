MIT'den devrim niteliğinde buluş: Vücudun içini gösteren çıkartma geliştirildi

Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre giyilebilir tıbbi cihaz, 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülerinin doktorlara iletilmesini sağlıyor.



Araştırmacılar, 2 x 3 santimetre boyutlarındaki çıkartmaların doğrudan cilde yapıştırıldığını belirtti. Çıkartmalar aracılığıyla kalp hastalıklarının, hamilelikle ilgili komplikasyonların ve çeşitli kanser türlerinin teşhis ve tedavisinin gerçekleşebileceği kaydedildi.



MIT'den bilim insanları iç organları ve damarlarının görüntülenmesini sağlayan çıkartma geliştirdi.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE DEVRİM

MIT'de makine mühendisliği ve inşaat ve çevre mühendisliği profesörü olan çalışmanın kıdemli yazarı Xuanhe Zhao, ,"Çıkartmalar ile vücudun her bir yerini görüntüleyebileceğimizi umuyoruz. Bunun giyilebilir cihazlar ve tıbbi görüntülemede bir devrimi temsil ettiğine inanıyoruz” diye konuştu.



Diğer taraftan Zhao çıkartmaların arkasındaki mühendislerin, hastaların cihazları hastaneden veya muayenehaneden sonra eve takmalarına izin verecek kablosuz versiyonları üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.



MIT tarafından geliştirilen çıkartma ile hastalıkların teşhisi ve tedavisi daha kolay olacak.

"İÇ ORGANLARINIZI GÖRMENİZ MÜMKÜN OLACAK"

Zhao, "Vücudun farklı yerlerine birkaç çıkartmanın yapıştırılmasını öngörüyoruz. Ardından yapay zeka algoritmaları görüntüleri analiz ederek hastanın cep telefonuyla iletişim kuracak. Tıbbi görüntülemede yeni bir çağ açtığımıza inanıyoruz. Vücudunuzdaki birkaç çıkartmayla attık iç organlarınızı görebilirsiniz” dedi.