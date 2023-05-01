MİT'in Suriye'deki DAEŞ operasyonu dünya basınında manşetlerde

Türkiye terör örgütü DAEŞ'e yönelik kritik bir operasyona imza attı. DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.



Ebu Hüseyin El-Kureyşi 30 Kasım 2022'de terör örgütü DAEŞ'in lideri olmuştu. Uzun süredir de MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Operasyon için 29 Nisan Cumartesi günü düğmeye basıldı. MİT, teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.



OPERASYONU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulunarak DAEŞ elebaşısının yakalandığını duyurmuştu.



Erdoğan'ın açıklamaları kısa süre içerisinde Dünya basınında yer buldu.



Uluslararası ajanslar bu bilgiyi abonelerine servis ederken bölgede bulunan AFP muhabiri, Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cindires'te bir bölgeyi kapattığını ve islami okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftliği hedef alan bir operasyon düzenlendiğini söyledi.



Guardian gazetesi, "Erdoğan, Türk kuvvetlerinin IŞİD liderini Suriye baskınında öldürdüğünü söyledi" manşetiyle operasyonu duyururken France 24 gelişmeyi "Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen El Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi' başlığı ile okurlarına sundu.



ABD merkezli CBS News, "Erdoğan, IŞİD liderinin Suriye'de Türk istihbarat teşkilatı tarafından öldürüldüğünü söyledi" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.



"Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı" başlığını atan Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.



Haberde Orta Doğu Enstitüsü'nde görev alan Charles Lister'ın açıklamalarına da yer verildi. Lister Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeden fotoğraflara da yer verdi.