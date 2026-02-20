Moda devi 17'nci kattan düşerek öldü

İngiliz online moda perakendecisi Asos’un kurucu ortaklarından Quentin Griffiths, Tayland’ın Pattaya kentinde yüksek katlı bir apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Acil servis ekipleri, Griffiths’in cansız bedenini 17. kattaki dairesinin balkonunun altında buldu. Polis, daire içinde herhangi bir arbede ya da zorlanma izine rastlanmadığını açıkladı. Ancak olayda üçüncü bir kişinin dahli olup olmadığı, adli incelemeler tamamlanınca netleşecek.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin tam bir otopsi sürecinin ardından belirleneceğini, bunun da aylar sürebileceğini bildirdi.

ESKİ EŞİYLE SÜREN HUKUKİ ANLAŞMAZLIK

Griffiths’in ölümü, Taylandlı eski eşiyle devam ettiği belirtilen mali anlaşmazlığın gölgesinde meydana geldi. İddialara göre eski eşi, birlikte işlettikleri bir şirketten 500 bin sterlin çalmakla suçlanıyordu.

Geçen yıl ise Griffiths’in, eski eşinin şikayeti üzerine, onun bilgisi olmadan arsa ve şirket hisselerini satmak için belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Griffiths suçlamaları reddetmiş ve sorgunun ardından serbest bırakılmıştı.

Basında yer alan haberlere göre, soruşturma ölümüne kadar devam ediyordu.

Aileye yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Bu gerçekten bir gizem. ‘Şüpheli koşullar’ ifadesi kullanıldı ama henüz hiçbir şey bilmiyoruz.” dedi.

ASOS'UN YÜKSELİŞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Griffiths, 2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte Asos’u kurdu. 2005 yılına kadar şirkette görev yapan Griffiths, pazarlama direktörlüğü görevini dört yılın ardından bıraktı.

Asos, yıllar içinde 3 milyar sterlin değerinde küresel bir perakende devine dönüştü. Şirketin kendi markalı tasarımları, Galler Prensesi ve Michelle Obama gibi isimler tarafından da tercih edildi.

TAYLAND'A TAŞINMA SÜRECİ

Üç çocuk babası Griffiths’in 2007 civarında Tayland’a taşındığı belirtildi. İlk eşinden boşandıktan sonra Taylandlı bir kadınla evlenen Griffiths’in bir oğlu ve bir kızı olduğu, çiftin birkaç yıl önce ayrıldığı bildirildi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.