Moda devi Prada, Versace'yi satın aldı

Prada Grubu, Milano merkezli moda devi Versace’yi yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Böylece Versace, Prada ve Miu Miu ile aynı çatı altında birleşerek lüks moda dünyasında yeni bir güç birliği oluşturdu.

Şirket, tüm düzenleyici onayların ardından satın almanın tamamlandığını açıkladı. Anlaşmanın, pandeminin ardından Capri Holdings bünyesinde istenen performansı gösteremeyen Versace’ye yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

VERSACE'DE YENİ YÖNETİM

Prada varisi Lorenzo Bertelli, Versace’nin yeni yönetim yapısında icra kurulu başkanı olarak görev alacak. Bertelli, markada hızlı değişikliklere gitmeyi planlamadığını ancak Versace’nin yıllardır “pazar potansiyelinin çok altında kaldığını” söyledi.

Prada, 47 yıllık Versace’nin “önemli ölçüde kullanılmamış büyüme potansiyeline” sahip olduğunu vurguluyor.

PRADA'YA GEÇİŞ SÜRECİ

Capri Holdings, Versace’yi 2018’de 2 milyar dolara satın almıştı ancak markayı “sessiz lüks” trendinin yükseldiği dönemde yeniden konumlandırmakta zorlandı.

Yeni birleşik yapıda Versace’nin, Prada Grubu’nun toplam gelirinin yüzde 13’ünü oluşturması bekleniyor. Prada yüzde 64, Miu Miu ise yüzde 22 paya sahip olacak.