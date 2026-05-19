Moda devini oğlu mu öldürdü? "Şirket yönetiminde anlaşamadılar" iddiası

İspanyol polisi, moda devi Mango’nun kurucusu Isak Andic’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında oğlu Jonathan Andic’in gözaltına alındığını açıkladı.

Katalonya polisi, Aralık 2024’te Barselona yakınlarındaki Montserrat dağlarında meydana gelen olay sırasında Jonathan Andic’in babasıyla yalnız olduğunu doğruladı.

İLK ETAPTA “KAZA ” DENİLMİŞTİ

Yetkililer, Isak Andic’in yüksek bir noktadan düşerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bölgenin dik yamaçlar ve uçurumlarla çevrili olduğu belirtilirken, ilk incelemelerde Andic’in kayarak düşmüş olabileceği değerlendirilmişti.

Bir hakim, Ocak 2025’te olayda suç unsuruna dair delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmıştı.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Ancak Ekim 2025’te Jonathan Andic’in ifadelerindeki tutarsızlıklar gerekçe gösterilerek soruşturma yeniden başlatıldı.

İspanyol gazetesi El Pais, yetkililerin Isak Andic’in ölümünden kısa süre sonra Jonathan Andic’in telefonuna el koyduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Isak Andic’in partneri olan profesyonel golfçü Estefania Knuth’un baba-oğul arasında zaman zaman gergin ilişkiler bulunduğuna dair ifade verdiğini aktardı.

ŞİRKET YÖNETİMİ KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Haberlere göre taraflar arasında özellikle şirket yönetimi konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyordu.

Isak Andic’in 2014 yılında şirkette daha fazla operasyonel sorumluluğu Jonathan’a verdiği ancak Mango’nun yaşadığı ticari sorunların ardından bir yıl sonra yönetimde yeniden daha sıkı kontrol sağlamaya başladığı öne sürüldü.

Knuth’un ayrıca Isak Andic’in vasiyeti nedeniyle çocuklarıyla mali anlaşmazlık yaşadığı da iddia edildi.

OĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Katalonya Yüksek Mahkemesi, soruşturmanın “yargı gizliliği” kapsamında sürdüğünü ve ayrıntı paylaşılmayacağını açıkladı.

Jonathan Andic ise babasının ölümünde herhangi bir sorumluluğu olduğunu reddederek olayın tamamen kaza sonucu meydana geldiğini savundu.

2005 yılında Mango’da çalışmaya başlayan Jonathan Andic, şirketin erkek giyim markası Mango Man’in yönetimini üstlenmişti. Babasının ölümünden önce şirket yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İSTANBUL'DAN DÜNYA MODA DEVİNE

Isak Andic, İstanbul’da doğduktan sonra ailesiyle birlikte 1960’ların sonunda Türkiye ’den Barselona’ya taşındı.

1984 yılında ağabeyi Nahman Andic’in desteğiyle Barselona’nın ünlü alışveriş caddesi Paseo de Gracia’da ilk Mango mağazasını açtı.

Kısa sürede büyüyen Mango, bugün dünya genelinde yaklaşık 2 bin 850 mağazaya ve 120’den fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir moda şirketine dönüştü.

Forbes, Isak Andic’in servetini ölümünden önce yaklaşık 4 milyar 500 milyon dolar olarak tahmin etmişti.