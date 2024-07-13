Moda sektöründe çığır açan adım! 15 dakikada geri dönüşüm mümkün

Bilim insanları kıyafetleri hızlı ve ucuz şekilde geri dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi.



Her gün değişen moda trendleri, kıyafertlerin çok kısa sürelerde kullanılıp atılmasına neden olarak çevreye ciddi zararlar veriyor. Her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'inin çöpe gittiği tahmin ediliyor.



Moda sektörünün yarattığı çevre kirliliğine engel olmak için araştırmacılar yeni geri dönüşüm teknikleri arıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ZORLUKLARI



Giysilerin birden fazla materyal kullanarak üretilmesi ise ayrıştırma ve dönüştürme sürecini zorlaştırıyor. Farklı maddeler birbirine karıştıktan sonra geri dönüştürülmek için ayrılmaları gerekiyor.



Science Advances isimli dergide yayımlanan bir çalışmada bu ayırma işlemini çok hızlı yapabilen yeni bir yöntem ortaya atıldı.



Araştırmacılar farklı malzemeleri bir arada tutan bağları kırmak için kimyasal bir çözücü kullandı. Çinko oksit ile hızlandırılan kırılma sürecinin ardından kumaş daha sonra mikrodalga fırına atıldı.

15 DAKİKA SÜRECEK BİR İŞLEM



Bilim insanları bu sayede polyester, naylon ve likra karışımını moleküllerine kadar çözmeyi başardı. Böyle bir yaklaşım kullanarak, tekstilleri 15 dakika kadar kısa bir sürede parçalayabileceklerini buldular. Araştırmacılar, çözünen liflerin yeni giysilerde kullanılabileceğini söylüyor.



Bu tarz malzemeler tekrar giysi olarak dönüştürülebileceği gibi, emniyet kemeri ve hava yastığı gibi farklı ürünlerde kullanılabilir.

YAKLAŞIK 10 YIL İÇİNDE UYGULANABİLİR



Ekip yeni tekniğin ekonomik açıdan da elverişli olduğunu söylüyor. Fakat henüz sadece laboratuvarda denenen yöntemin etkin şekilde sektörde uygulanabilmesi için en az 10 yıl gerekli.



Yeni model kıyafetlerin çok hızlı ve ucuza üretildiği hızlı moda akımının da katkısıyla moda sektörü, küresel karbon salımının yüzde 10'undan sorumlu.