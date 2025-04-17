Modern insanların 40 bin yıl önce yok olmaktan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, bundan 40 bini yılı aşkın zaman önce kullanılan “antik bir güneş kreminin” modern insanların kurtuluşuna, Neandertallerin ise “yok oluşunun hızlanışına” yol açtığı iddia edildi.



The Times gazetesinin haberine göre, Taş Devri’nde kullanılan söz konusu güneş yağı, doğal kil pigmentinden yapılıyordu. Yapılan araştırma, söz konusu karışımın Homo sapienleri radyasyondan korumuş olabildiğini, Neandertallerin ise artan radyasyon karşısında korunmasız kaldığını ortaya koydu.



“MANYETİK KUTUPLAR YER DEĞİŞTİRDİ, RADYASYON ARTTI”



Science Advances dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmaya göre, toprak ya da aşı boyasından yapılan “antik güneş yağı” örgüyle kıyafet üretme ve mağaralarda yaşama gibi kabiliyet ve alışkanlıklarla bir araya geldiğinde modern insanların bu dönemde nasıl hayatta kalmış olabileceğini açıklayabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.



Döneme ilişkin paylaşılan bilgilere göre, Dünya’nın kuzey ve güney manyetik kutupları gezegenin 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca yaklaşık 180 kez yer değiştirdi. Bu süreç yüzlerce yıl sürerken, Güneş’ten gelen radyasyon Dünya’nın manyetik alanının bu radyasyonu kutuplara doğru çekmesi dolayısıyla gezegenin yüzeyi büyük ölçüde bu radyasyondan korunabiliyordu. Ancak, araştırmaya konu olan süreçte Dünya’nın manyetik alanı zayıflamış, bu da sonuç olarak kutupların dışındaki bölgelere ulaşan radyasyon miktarını artırmıştı.



“ÇOK ETKİLİ BİR GÜNEŞ KORUYUCUYDU”



Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, bu süreçte Homo sapienler de üzerlerine oturan kıyafetler yapabilmeye ve “antik güneş yağı” da denilen aşı boyasını kullanmaya başlamıştı. Söz konusu boya, insan cildine uygulandığında Güneş’ten koruyan özelliklere sahip oluyordu. Araştırmada, “Bu davranışlar, (Homo sapienleriin) Neandertallerin popülasyonunun azaldığı bir dönemde Avrupa ve Asya çapında yayılmalarına katkıda bulunmuş olabilir” ifadeleri kullanıldı.



Neandertaller Avrupa’ya yaklaşık 400 bin yıl önce ulaştı; Homo sapienler ise kıtaya yaklaşık 54 bin yıl önce ulaştı. 40 bin yıl kadar önce ise Dünya üzerinde artık Neandertaller bulunmuyordu. Neandertallerin neslinin neden tükendiği halen netlik kazanmazken, modern insanlar ile rekabet ile hastalık ve iklim değişikliğine karşı daha kırılgan olmaları buna katkıda bulunmuşa benziyor.



Pek çok insan türü, binlerce yıl boyunca hem obje ve mağara duvarlarını hem de kendi vücutlarını boyamak için demir oksit, kil ve çakmaktaşından yapılan bir pigment olan toprak ya da aşı boyası kullanmıştı. Araştırma, söz konusu maddenin "güneş yağı benzeri özellikleri” olduğunu ortaya koydu. Michigan’dan antropoloji profesörü Raven Garvey, bunun çok etkili bir güneş koruyucu olduğu bilgisini verdi.