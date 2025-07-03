Modern zamanda “cadı avı”: Büyücülükle suçlanan 6 kişi öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de “büyücülük ve cadılık” ile suçlanan altı kişinin öldürüldüğü, bu kişilerden ikisinin yakılarak yaşamlarını yitirdiği açıklandı. Yerel bir yetkilinin AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre, hayatını kaybeden diğer kişiler ise taşlandı ya da darp edildi.



Kimliklerinin paylaşılmaması koşuluyla açıklama yapan yetkili ve görgü tanıkları, olayın pazartesi günü, iktidar partisinin “Imbonerakure” olarak bilinen güçlü gençlik hareketinin üyeleri tarafından "büyücülük" suçlaması yöneltilmesinin ardından yaşandığını anlattı. Söz konusu grup, Birleşmiş Milletler (BM) ve hak örgütleri tarafından “milis” olarak sınıflandırılıyor.



Burundi’nin finans başkenti Bujumbura’nın doğusundaki Gasarara Hill bölgesinde çalışan bir yetkili, “Bir grup genç Imbonerakure, büyücülük ile suçlanan 10 kişinin evlerine girdi, sonra onlara saldırdı” dedi.



Yetkilinin verdiği bilgilere göre, hayatını kaybeden altı kişiden ikisi yakılarak öldürüldü, diğer kişiler ise sopalarla ya da başlarına atılan büyük taşlarla darp edilerek hayatını kaybetti. Yetkili, “Bu korkunçtu, tarifi olmayan bir barbarlık” diye konuştu.



POLİS MÜDAHALE ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDI



Yetkilinin verdiği bilgiye göre, üç kişi daha söz konusu grup tarafından darp edilse de polisin müdahale etmesiyle kurtarılabildiler. Yaşanan olayı gösterdiği iddia edilen video görüntüleri, salı gününden bu yana sosyal medya platformlarında da paylaşıldı. AFP’ye konuşan iki görgü tanığı, bu videoların gerçek olduğunu ve saldıranların Imbonerakure olduğunu doğruladı.



Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) de olduğu pek çok insan hakları örgütü, Imbonerakure’yi özellikle 2005-2020 yılları arasında, bir önceki devlet başkanı Pierre Nkurunziza’nın döneminde onlarca kişiye işkence etmek ve öldürmekle suçluyor.

Öte yandan, Bujumbura Valisi Desire Nsengiyumva, yaptığı açıklamada, 12 kişinin olayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı.



Burundi Yüksek Mahkemesi, geçen sene eski bir başbakanı “devlet başkanının hayatını tehlikeye atmak için büyücülüğe başvurduğu, ekonomiyi istikrarsızlaştırdığı ve yasadışı zenginleştiği” iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

