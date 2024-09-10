Modern zamanların en tehlikeli siyasi rakibi: Donald Trump

HARRIS'İN EN İYİ ŞANSI



Ancak partisini birleştirmedeki başarısı, kendisini nesiller arası değişimin yeni sesi olarak markalaştırması ve anketlerde Trump ile kıyasıya bir yarışa girmesi, başkanlığı kazanmak için gereken güvenilir bir yolu garanti altına almadı.



Başkanlık tartışmaları genellikle seçimleri belirlemez. Ancak salı gecesi Harris'in Trump'ın tarihi geri dönüşünü engelleyebilecek en iyi şansını temsil ediyor.



"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"



Harris, ABD tarihindeki ilk siyahi kadın ve Güney Asyalı başkan olmak için çalışıyor. Kazanmak için her şeyi yapacak olan, ırksal ve cinsiyetçi söylemler kullanma geçmişi olan bir rakip ile ilk kez yakın mesafeye girecek.



Başkan yardımcısı, 2016 Demokrat adayı Hillary Clinton veya Biden'dan çok daha az üst düzey siyasi deneyime sahip.



Hatta kendi partisinin bazı üyeleri bile onun Biden sonrası dönem için en güçlü potansiyel Demokrat lider olduğuna inanmıyordu.

