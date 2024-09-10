Modern zamanların en tehlikeli siyasi rakibi: Donald Trump

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in neşeli kampanyası salı günü gerçekliğin acımasız gücüyle karşılaşacak: Modern zamanların en tehditkar siyasi rakibi Donald Trump'la yapılacak bir canlı yayın tartışması.
Mevcut Başkan Joe Biden'ın haziran ayında Trump'a karşı gösterdiği ve felakete dönüşen tartışma performansı yarıştan çekilmesiyle sonuçlandı.
Kamala Harris'in Demokrat aday olarak denkleme girişi, birkaç kararsız eyaleti seçim alanına geri getirdi. Ayrıca Demokratların çoğunun kaybetme yolunda olduklarını düşündükleri bir yarışta çarpıcı bir geri dönüş hayal etmelerini sağladı.
HARRIS'İN EN İYİ ŞANSI
Ancak partisini birleştirmedeki başarısı, kendisini nesiller arası değişimin yeni sesi olarak markalaştırması ve anketlerde Trump ile kıyasıya bir yarışa girmesi, başkanlığı kazanmak için gereken güvenilir bir yolu garanti altına almadı.
Başkanlık tartışmaları genellikle seçimleri belirlemez. Ancak salı gecesi Harris'in Trump'ın tarihi geri dönüşünü engelleyebilecek en iyi şansını temsil ediyor.
"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"
Harris, ABD tarihindeki ilk siyahi kadın ve Güney Asyalı başkan olmak için çalışıyor. Kazanmak için her şeyi yapacak olan, ırksal ve cinsiyetçi söylemler kullanma geçmişi olan bir rakip ile ilk kez yakın mesafeye girecek.
Başkan yardımcısı, 2016 Demokrat adayı Hillary Clinton veya Biden'dan çok daha az üst düzey siyasi deneyime sahip.
Hatta kendi partisinin bazı üyeleri bile onun Biden sonrası dönem için en güçlü potansiyel Demokrat lider olduğuna inanmıyordu.
BAŞARISIZLIĞIN BEDELİ
Salı günü Harris, siyasi zekasıyla ilgili algıları değiştirme ve 5 Kasım'a doğru hızlı bir yükselişe geçme şansına sahip.
Başarısızlığın bedeli çok büyük. Çünkü 2020 seçimlerinden sonra ABD demokrasisini baltalamaya çalışan güçlü bir eski başkanı, "intikam"a adanmış yeni bir başkanlığa doğru yola sokabilir.
HARRIS NASIL KAZANABİLİR?
Yine de Harris baskıya dayanabilir ve Trump'ın saldırılarına göğüs gerebilirse, bu tartışma ona önemli fırsatlar sunabilir.
Salı gecesi başarılı bir performans, başkan yardımcısının kritik eyaletlerdeki kararsız seçmenleri güvenilir planları olduğuna ikna etmesi için bir platform oluşturabilir.
Bu hafta sonu yayınlanan bir seçim anketi, olası seçmenlerin yüzde 28'inin Harris hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini, ancak yalnızca yüzde 9'unun Trump için aynı şeyi düşündüğünü ortaya koyarak onun büyüme olasılıklarına işaret etti. Harris açıkça bu seçmenleri nasıl kazanacağını düşünüyor.
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