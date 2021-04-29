Moderna üretim kapasitesini ikiye katladı: Gelecek yıl 3 milyar doz corona virüs aşısı üretecek

Moderna, ABD ve Avrupa'daki çeşitli fabrikalarda üretimi artırmak için yeni yatırımlar yaptığını ve önümüzdeki yıl 3 milyar doz corona virüs aşısı üreteceğini duyurdu.



Biyoteknoloji şirketi, aşı maddesinin çoğunu ABD pazarı için kullanan Massachusetts tesisinde tedariği yüzde 50 artıracağını belitti. Yeni yatırımlar ayrıca, dış pazarlara tedarik sağlayan ortak Lonza Group AG'nin İsviçre'de aşı maddesi üreten bir fabrikasında üretimini ikiye katlamasına olanak tanıyacak. İspanya'da başka bir ortak olan Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA tarafından işletilen üçüncü fabrikadaki aşı üretimi de plan kapsamında iki katından fazla artacak.

KESİN RAKAMLAR, ÜÇÜNCÜ DOZ ÇALIŞMALARI VE ÇOCUKLARDAKİ DENEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK



Moderna, şirkete ait ve ortak fabrikalardan artan üretimin 2021'in sonlarında ve 2022'nin başlarında beklendiğini açıkladı. Ancak, Moderna'nın gelecek yıl üreteceği kesin doz miktarı, daha yüksek doz kullanan mevcut aşı ile artık daha küçük dozlar kullanması muhtemel olan klinik denemelerdeki çocuklara yönelik aşılara ve güçlendirici üçüncü doz uygulamalara göre belli olacak.



Konuya ilişkin açıklama yapan Moderna CEO'su Stephane Bancel, Bu yıl için kapasiteyi neredeyse ikiye katlıyoruz. Şu anda klinik demelerde test edilen aşı güçlendiricisinin sonbaharda hazır olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



MODERNA AŞISINA TALEP MUTASYONLARIN ARDINDAN ARTTI



Bununla birlikte Bancel, şirketin, kesin rakamlar vermeden önce genişleme için milyarlarca dolar harcayacağını söyledi. Ayrıca, mutasyonlar dünya çapında yayılmaya devam ederken, son haftalarda daha fazla aşı siparişi vermek isteyen diğer ülkelerden gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını aktardı.



Diğer taraftan Moderna, ayrıca bu yılki tedarik projeksiyonlarının alt sınırını 700 milyon dozdan 800 milyon doza yükseltti. Yeni yatırımlar, Fransız ilaç üreticisi Sanofi ile Eylül ayından itibaren 200 milyon doza kadar Moderna’nın mesajcı RNA aşısının paketlenmesinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için yaptığı son anlaşmaya ek olarak yapıldı.

CDC: HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 94 ÖNLEDİ



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada mRNA teknolojisi kullanan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili olduğu belirtildi. Araştırmada, Covid-19'un özellikle yaşlılarda hayati tehlike oluşturduğu için aşıların bu yaş grubundaki sonuçlarının başarısına işaret edilerek, aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma beklendiği ifade edildi.

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