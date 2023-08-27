Modi: Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik

Yeni Delhi'de düzenlenen "Business 20 Zirvesi"ndeki konuşmasında Modi, Hindistan'ın bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına işaret etti.
Modi, "Bizim kapsayıcılık vizyonumuz ve bu vizyonla Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik." ifadesini kullandı.
Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.
Avrupa Birliği ülkelerinin yanısıra AB'nin kendisi ayrı bir üye olarak G20'nin bir parçası halinde.
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