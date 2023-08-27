Modi: Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin daha kapsayıcı olacağını belirterek, Afrika Birliğinin G20 daimi üyesi olması önerisini sundu.

Modi: Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik
Foto: iStock

Yeni Delhi'de düzenlenen "Business 20 Zirvesi"ndeki konuşmasında Modi, Hindistan'ın bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına işaret etti.

​​​​​​​Modi, "Bizim kapsayıcılık vizyonumuz ve bu vizyonla Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanısıra AB'nin kendisi ayrı bir üye olarak G20'nin bir parçası halinde. 

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