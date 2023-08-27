Modi: Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik

Yeni Delhi'de düzenlenen "Business 20 Zirvesi"ndeki konuşmasında Modi, Hindistan'ın bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına işaret etti.



​​​​​​​Modi, "Bizim kapsayıcılık vizyonumuz ve bu vizyonla Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik." ifadesini kullandı.



Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.



Avrupa Birliği ülkelerinin yanısıra AB'nin kendisi ayrı bir üye olarak G20'nin bir parçası halinde.