Modi G20 liderlerine neden pamuklu atkı hediye etti?

Gandhi sıklıkla kendi khadi kıyafetlerini, ülkenin siyasi ve ekonomik özgürleşmesini simgeleyen bir cihaz olan çarkha veya çıkrık üzerinde dokuyordu.



Modi, pazar günü sosyal medya platformu X'e, "Farklı uluslar bir araya geldikçe, Gandhi Ji'nin eskimeyen idealleri uyumlu, kapsayıcı ve müreffeh bir küresel geleceğe yönelik kolektif vizyonumuza rehberlik ediyor.” yazdı.



HİNDİSTAN'IN İSİM DEĞİŞTİRME KARARI



Hindistan'daki G20'nin sembollerinden birine dönüşen atkı haricinde bir diğer önemli konu Hindistan'ın isim değişikliği oldu.



G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "The President of India" (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine "The President of Bharat" (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazılması gündeme oturdu.



Modi'nin lideri olduğu Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Sözcüsü Sambit Patra'nın X sosyal medya platformundan paylaştığı davet mektubunda, Modi için "Bharat Başbakanı" tanımlaması yapması dikkatleri çekti.



Muhalefet, Modi hükümetinin, ülkenin adını "Bharat" olarak değiştirme hazırlığı içinde olduğunu savunurken, iktidar destekçileri, bu hamlenin sömürge geçmişinden uzaklaşmak anlamına geldiğini iddia ediyor.



Ülkenin 1947'de bağımsızlığını kazanmasından sonra da tartışılan konunun, gelecek dönemde gündemi meşgul etmesi bekleniyor.