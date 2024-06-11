Modi'nin yemin törenine yırtıcı hayvan damga vurdu

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi, BJP'nin bağımsız olarak çoğunluğa sahip olduğu iki tam dönemin ardından üst üste üçüncü dönem için yemin etti.

Yeni Delhi'deki Başkanlık sarayında düzenlenen yemin törenine arka plandan geçen yırtıcı hayvan damga vurdu.

Başbakan Narandra Modi ve hükümet üyelerinin katıldığı törende kameraya yakalanan leopar benzeri hayvanın geniş güvenlik önlemlerinin alındığı saraya nasıl girdiği bilinmiyor.

Hayvanın Modi ve çevresindekilere saldırmaması büyük şans olarak nitelendirildi.