Moğolistan Putin'i neden tutuklamadı?

Moğolistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçu emri" kapsamında tutuklama talebini reddetti.



Moğolistan hükümet sözcüsüne göre karar, ülkenin enerji konusunda komşularına bağımlı olması ve tarafsızlık politikası sürdürmesi nedeniyle alındı.

TUTUKLAMA EMRİNE MEYDAN OKUDU



UCM, Ukrayna ve Avrupa Birliği, Ukraynalı çocukların "zorla sınır dışı edilmesi" nedeniyle 2023 tarihli emri gerekçe göstererek Moğolistan'dan, Rus lideri ülkeye yaptığı ziyaret sırasında tutuklamasını istemişti. Moğolistan, UCM'ye taraf olmasına rağmen bunu yapmadı.



Hükümet sözcüsü, "Moğolistan petrol ürünlerinin yüzde 95'ini ve elektriğinin yüzde 20'sinden fazlasını daha önce teknik nedenlerle kesintiye uğramış olan yakın çevremizden ithal ediyor. Bu tedarik, bizim ve halkımızın varlığını güvence altına almak için kritik önem taşıyor" dedi.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI



Sözcü konuşmalarına, "Moğolistan, bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda da görüldüğü üzere, tüm diplomatik ilişkilerinde her zaman tarafsızlık politikasını sürdürdü" diye devam etti.



Putin, mevkidaşı Ukhnaagiin Khurelsukh'un daveti üzerine Moğolistan'a gitti ve iki ülkenin stratejik ortaklığını görüşmek üzere Ulan Batur'da dün üst düzey yetkililerle bir araya geldi.



Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Sovyet ve Moğol güçlerinin II. Dünya Savaşı'nın çoğunda SSCB'nin doğu kanadını güvence altına alan Japon İmparatorluk Ordusu'na karşı kesin zaferi olan Khalkhin Gol Muharebesi'nin 85. yıl dönümünü anan törene katıldı.