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Moğolistan'da ikinci menenjit vakası: Uzmanlar 7 belirtiye karşı uyardı

Moğolistan, 2025 yılı içinde ikinci menenjit vakasını bildirdi.

Moğolistan'da ikinci menenjit vakası: Uzmanlar 7 belirtiye karşı uyardı

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin (NCCD) yaptığı açıklamada hastalığın ‘Neisseria meningitidis’ bakterisinin neden olduğu enfeksiyon sonucu geliştiği ifade edildi.

Yetkililer, ebeveynleri çocuklarında baş ağrısı, ateş, ense sertliği, mide bulantısı, kusma, ışık ve sese hassasiyet gibi belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve acil tıbbi yardım almaları konusunda uyardı.

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