Moldova, AB’nin 2,44 milyar euroluk fonuna erişim kazandı

Moldova'nın erişim kazandığı “Yaratıcı Avrupa” programının 2021–2027 dönemini kapsayan programın toplam bütçesi 2,44 milyar euro. Moldova, programın tüm bileşenlerine katılabilecek ve bu kapsamda ulusal bir “Yaratıcı Avrupa Ofisi” kurulacak.

Ofis, kültür ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve girişimcilerin AB kaynaklarına ulaşmasını ve uluslararası ortaklıklar geliştirmesini kolaylaştıracak.



Program sayesinde Moldova’daki kültür aktörleri inovatif ve sürdürülebilir projeler geliştirebilecek, kültürel üretim çeşitlenecek ve sektörde yeni iş alanları oluşacak. Anlaşma, 2 Eylül 2025’te Kişinev’de imzalanmıştı.