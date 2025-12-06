Moldova, Romanya'dan "acil elektrik" istedi

Moldova’nın elektrik iletim sistemi operatörü Moldelectrica, Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki Odesa bölgesine düzenlediği saldırıların ardından bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığını ve bunun bölgesel enerji akışlarını da olumsuz etkilediğini açıkladı.

Saldırıların ardından Ukrayna’da önemli bir enerji grubu devre dışı kaldı, iki ülke arasındaki enterkonneksiyon hatları ise kapasite sınırına dayandı.

Bu nedenle Moldelectrica, ulusal sistemde aşırı yüklenmeyi önlemek amacıyla Romanya’dan önleyici acil enerji desteği talep etti.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna’nın Moldova’ya komşu bölgesindeki enerji sistemine yönelik saldırıların ardından önemli bir enerji grubu devre dışı kaldı; enterkonneksiyon hatları ise neredeyse maksimum yükte. Planlanan akışın aşılması nedeniyle, Moldova’nın elektrik sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak ve olası aşırı yükleri önlemek için Romanya’dan, önümüzdeki birkaç saatlik dönem için acil yardım talep ettik.”

Moldelectrica ayrıca Moldova vatandaşlarına, özellikle yoğun saatlerde elektrik tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.