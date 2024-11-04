Moldova'da Batı yanlısı Sandu yeniden seçildi: Rusya'dan "dışarıdan oy getirildi" iddiası

Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ikinci kez seçildi.

Sandu'nun görev süresinin sona ermesi üzerine düzenlenen seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 54,30 oldu.



İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı, Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,68'i sayıldı.



Buna göre Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazanırken Stoyanoglo yüzde 44,65 oyda kaldı.



Kesin sonuçların üç gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Sandu'yu seçim zaferinden dolayı kutladı ve Moldovalıların istikrar yolunu seçtiğini söyledi.



RUSYA'DAN İLK TEPKİ: BATI YANLISI MÜDAHALE

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları ortaya atılırken, Kremlin bu iddiaları yalanladı.

Rusya'nın üst düzey senatörü ve Andrei Klishas, bugün yaptığı açıklamada, Moldova'da Batı yanlısı Maya Sandu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına yardımcı olmak için ülkeye dışarıdan oy taşındığını öne sürdü.



Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin kıdemli üyesi Klishas, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, “Oyları sayarsınız, ‘doğru’ adayın kaç tane eksik olduğunu görürsünüz ve yabancı sandıklardan gerekli sayıda oy getirirsiniz (diasporaların oyları)” dedi.

AB'DEN "RUSYA MÜDAHALESİ" AÇIKLAMASI

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Sandu'yu tebrik etti.

Borrell yaptığı açıklamada, "AB, Rusya'nın benzerı̇ görülmemı̇ş müdahalesı̇ne rağmen seçı̇mlerı̇n başarılı bı̇r şekı̇lde yürütülmesı̇nden dolayı Moldova makamlarını tebrı̇k edı̇yor" dedi.



Moldova'nın AB yolunda ı̇stı̇krar ve refahını artıracak reformlar ve araçlar konusunda cumhurbaşkanı ve moldova makamları ı̇le çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE "EVET" DEDİLER

20 Ekim'de düzenlenen seçimde cumhurbaşkanı koltuğu için ikisi Gagauz Türkü, 11 aday yarışmıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, ikinci tura kalmıştı.



Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet" oyu vermiş, Moldova AB yolunda önemli bir adım atmıştı.