Moldova'da Enerji Bakanı'ndan "Ucuz gaz dönemi bitti" çıkışı

Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, ülkenin artık hiçbir zaman ucuz gaz dönemine geri dönmeyeceğini belirterek, yıllar boyunca uygulanan düşük tarifelerin ekonomik gerçekleri değil, Rusya’ya olan siyasi bağımlılığı yansıttığını söyledi.

Bakan, geçmişte metreküp başına 4 leylik gaz tarifesinin “bağımlılığın bedeli”, son yıllarda yaklaşık 30 leye çıkan fiyatların ise “özgürlüğün bedeli” olduğunu vurguladı.

Junghietu, gaz fiyatlarındaki sert artışın, Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulma çabasıyla aynı döneme denk geldiğini hatırlattı ve bu süreçte bazı AB ülkelerinin bin metreküp gaz için 1.200–2 bin euroya kadar ödeme yaptığını ifade etti.

GAZIN YÜZDE 60'TAN FAZLASI ROMANYA'DAN

Bakan, Moldova’nın 30 yıl boyunca Gazprom’un şeffaf olmayan fiyatlandırma formülleriyle karşı karşıya kaldığını, her yıl 31 Aralık’ta sözleşmesiz kalma riskiyle siyasi şantaja açık hale geldiğini söyledi. Bugün ise durumun tamamen değiştiğini belirten Junghietu, ülkenin satın aldığı gazın yüzde 60’tan fazlasının Romanya’dan, şeffaf ve rekabetçi piyasa mekanizmalarıyla temin edildiğini aktardı.

Öte yandan, Enerji Bakanlığı'nın sitesinde de, vatandaşları “yoğun saatlerde elektrik kullanımını azaltmaya” çağıran bir uyarı metni yayınlandı.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Enerji Bakanlığı sizi sorumlu davranmaya çağırıyor. Her bir tüketicinin özellikle 07:00–10:00 ve 18:00–23:00 arasındaki yoğun saatlerde elektrik tüketimini azaltmaya yönelik çabası sayesinde, ülkemizin enerji güvenliğinin artmasına ve elektrik tedarik maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunmuş olacağız."