Moldova'da Gagauz lider hakkında 12 yıl hapis kararı

Eski Gagauzya Halk Meclisi Başkanı olan Dmitri Constantinov, kapalı cezaevinde infaz edilmek üzere 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, 5 yıl süreyle belirli görevlerde bulunmasını yasakladı ve 46 milyon ley tutarında kamu zararını tazmin etmesine hükmetti.

Moldova polisinin iddiasına göre Constantinov, 2017–2020 yılları arasında, Gagauzya'nın başkenti Komrat’ta faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisiyken, oğlunun çalıştığı bir firmaya haksız para transferleri yapılmasını sağlamak üzere diğer kişilerle birlikte hareket etti. Savcılar, sahte sözleşmeler yoluyla şirketin iflas ettirildiğini ve 46 milyon leyi aşan zarara neden olunduğunu belirtiyor.



Constantinov, 14 Kasım 2025’te Gagauzya Halk Meclisi Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.