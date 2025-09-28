Moldova'da olaylı seçim: Katılım oranı yüzde 52 oldu

Moldova'da 36 bölge ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar süren oy verme işleminde sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımına geçildi.



Parlamento seçiminde oylama işlemi 301'i yurt dışında, 12'si Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Özerk Yeri'nde olmak üzere 2 bin 274 sandıkta gerçekleşti.



ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oylama yapıldı.



Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkedeki seçime katılım oranı yüzde 51,95 oldu.



Buna göre, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli kabul ediliyor.



SEÇİME 14 PARTİ, 4 BLOK VE 4 BAĞIMSIZ ADAY KATILDI

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştı.

Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.



Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.



OLAYLI SEÇİM

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimde 200'den fazla ihlalin kayıtlara geçtiği bildirildi.

Diğer yandan, gözlemci kuruluşlar seçimde 600'ü aşkın ihlalin tespit edildiğini açıkladı.



Bomba ihbarı nedeniyle bazı seçim merkezlerinin bir süre çalışmadığı belirtildi.



Rıbniţa ve Rezina kentlerini birbirine bağlayan köprüyle ilgili bomba ihbarı nedeniyle trafiğin oluştuğuna dair sosyal medyada görüntüler yer aldı.



Transdinyester bölgesinin sözde yönetimi, Moldova yönetiminin vatandaşların oylama sürecine katılmasını engellediğini ileri sürdü.