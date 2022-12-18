Moldova'da Rusça yayın yapan bazı kanalların lisansı askıya alındı

Moldova'da Rusça yayın yapan bazı televizyon kanallarının lisansı, Ukrayna savaşına ilişkin dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle askıya alındı.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kurulan Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkede yayın yapan First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 ve Orhei TV kanallarının yayın lisanslarının askıya alındığını bildirdi.



Komisyon, inceleme sonucunda kanalların "ulusal olaylara ve Ukrayna savaşına ilişkin yayınlarında eksik bilgilendirme" yaptığının tespit edildiğini kaydetti.



Yayın lisanslarının askıya alınma kararının, kanalların "kamuoyunu manipüle etme girişimlerini ve dezenformasyonu engellemek" amacıyla verildiği aktarıldı.



Söz konusu kanalların, AB Konseyinin Rusya'ya karşı dün onayladığı yeni yaptırım paketinde yer alan bazı Rus kanallarının programlarını yeniden aktardığı ileri sürüldü.



Lisansı askıya alınan TV6 kanalının Facebook hesabından yapılan açıklamada, karar "tamamen gerekçesiz" ve "ifade özgürlüğüne benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak nitelendirildi.



Kanalların yayın lisanslarının askıya alınmasını memnuniyetle karşılayan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, "ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini önlemek için önemli bir adım atıldığını" belirtti.

RUSYA'DAN KARARA TEPKİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise karar ile "Moldova'da Rusça konuşan milyonlarca kişinin tercih ettikleri haber kaynağından mahrum bırakıldığını" belirterek, bunu "Moldova'daki azınlıkların haklarının alaycı ihlali" olarak değerlendirdi.