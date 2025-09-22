Moldova’da "Rusya destekli darbe planı" iddiası: 250 baskın, 74 gözaltı

Moldova yetkilileri, yaklaşan kritik parlamento seçimleri öncesinde Rusya destekli bir “toplu ayaklanma” planı iddiasıyla 250 baskın düzenledi ve 74 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, ülke genelinde 100’den fazla kişiyi kapsayan çok sayıda noktada gerçekleştirildi.

"DÜZENSİZLİK EĞİTİMİ"

Moldova polisi, planın Rusya’dan yönlendirildiğini ve şüphelilerin çoğunun Sırbistan’da eğitim aldığını açıkladı. Şüphelilerin 19-45 yaş arasında olduğu, bazılarının eğitim amacıyla yaptıkları seyahatin gerçek amacını bilmediği, sadece daha sonra “düzensizlik ve istikrarsızlık eğitimi”ne katıldıkları bildirildi.

"RUSYA MİLYONLARCA EURO HARCADI"

Batı yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kremlin’in seçimleri etkilemek için “milyonlarca euro harcadığını” söyledi. Sandu, “Yüzlerce kişi, ülkeyi yabancı çıkarlar uğruna teslim etmemek için kaos ve korku yaymak üzere ücret alıyor” uyarısında bulundu.