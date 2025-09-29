Moldova'da seçimi AB yanlıları kazandı

"Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği" tartışmalarının gölgesinde başlayan Moldova'da, yeni dönemi belirleyecek parlamento seçimleri sonuçlandı.

Seçimlere katılım oranının yüzde 52 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Birliği yanlısı politika izleyen Devlet Başkanı Maia Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) sandıktan zaferle çıktı. PAS oyların yüzde 49,63'ünü aldı.

RUSYA YANLILARI MUHALEFETTE KALDI



Rusya yanlısı "Vatansever Blok" ise beklentilerin altında kalarak Moldova Parlamentosu'ndaki muhalefetteki konumunu korudu. Ancak vatansever blok, meclise giren partilerin tümüyle bir koalisyon kurulabileceğini ve bu sayede hükümetin el değiştirebileceğini savunuyor.



Yeni dönemde 101 koltuklu mecliste 3 parti ve 2 blok yer alacak. Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.



ÜLKENİN 3'TE BİRİ AYRILIKÇILARIN ELİNDE



2.4 milyon nüfuslu Moldova'da, iktidar seçimden seçime Avrupa Birliği yanlılarıyla Rusya yanlıları arasında değişiyor. Dinyester Nehri'nin batısındaki Transdinyeper bölgesi, Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimin kontrolü altında. Moldova'nın üçte birini oluşturan bölgede küçük bir Rus garnizonu bile bulunuyor.

