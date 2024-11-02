Moldova'da seçimin ikinci turu: Yeni cumhurbaşkanı belli olacak

Moldova'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidiyor.



Rusya-Ukrayna savaşının ekonomisini olumsuz etkilediği ve doğal gaz sorununun yaşandığı Moldovada seçimin ilk turu 20 Ekim'de yapılmıştı.

İlk turda en fazla oy alan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nden (PAS) mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimin ikinci turunda, Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 3 milyon 302 bin 142 seçmenin 36 bölgede ve büyükelçiliklerde sandık başına gitmesi bekleniyor.



Oy verme işlemi, 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde, 68'i de Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleştiriliyor.



Yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 21.00'de sona erecek oy verme işlemi, 2 binden fazla yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip edilecek.



Seçimi kazanan aday, 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

