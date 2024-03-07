Moldova'dan Avrupa'ya "Putin" uyarısı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bugün bir araya geldi.

Sandu, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesini istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarını "yenilediğini" söyledi.

Sandu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da durdurulmaması halinde Avrupa'nın geri kalanı için tehdit olmaya devam edeceği" uyarısında bulundu.



"Eğer saldırgan durdurulmazsa, devam edecek ve cephe hattı yaklaşmaya devam edecek. Bize daha da yaklaşacak. Size daha da yaklaşacak" diyen Sandu, Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir savunma ve işbirliği anlaşması imzaladı.



Sandu, "Bu nedenle Avrupa birleşik bir cephe oluşturmalıdır. Saldırganlık güçlü bir kuvvet tarafından püskürtülmelidir" dedi.

Macron ise Fransa'nın Moldova'yı destekleyeceğini söyledi.

Moldova'nın demokratik gerçekliği ve Ukrayna gibi bir Avrupa geleceğine dair ilhamı, aslında Vladimir Putin'in Rusya'sı için bir meydan okumadır" diyen Macron, ülkesinin "hibrit saldırılar" olarak adlandırdığı saldırılarla mücadele etmesine yardımcı olmak için işbirliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

