Moldova'ya giremeyen saldırgan ateş açtı: 2 ölü

Moldova'nın başkentindeki Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndaki silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, ülkeye girişine izin verilmeyen 43 yaşındaki bir Tacikistan vatandaşı ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

Bir güvenlik görevlisinin silahını alan saldırgan ateş açtı. Saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıda bir yolcunun da yaralandığı bildirildi.

Moldova özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda saldırgan yaralı olarak yakalandı.

Olay nedeniyle havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.