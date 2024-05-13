Mona Lisa'ya ait gizem çözüldü mü? Köprü, sıradağlar ve göl eşleştirildi

Jeolog ve Rönesans sanatı tarihçisi Ann Pizzorusso, dünyanın en ünlü tablolarından birindeki gizemi çözdüğüne inanıyor.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sının arkasındaki manzara sonsuz tartışmalara yol açmış, bazı sanat tarihçileri manzaranın hayali ve idealize edilmiş olduğunu öne sürerken, diğerleri belirli İtalyan yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia etmiştir.



The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Ann Pizzorusso, iki uzmanlık alanını birleştirerek Leonardo'nun İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü kıyısında yer alan Lecco'nun bazı tanınabilir özelliklerini resmettiğini öne sürdü.



Pizzorusso, Leonardo'nun Mona Lisa'daki köprüsünü, dağ sırasını ve gölü Lecco'nun 14. yüzyıldan kalma Azzone Visconti köprüsüyle, bölgeye bakan güneybatı Alpleriyle ve Leonardo'nun 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen Garlate Gölü'yle eşleştirdi.



Benzerliklerin yadsınamaz olduğunu söyleyen Pizzorusso, “Bu konuda çok heyecanlıyım. Bunun gerçekten bir başarı olduğunu hissediyorum” dedi.



"KÖPRÜYE ODAKLANMAK YETERLİ DEĞİL"

Daha önceki teoriler arasında 2011'de Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun İtalya'nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddiası ve 2023'te Leonardo'nun Arezzo eyaletinde bir köprü çizdiğine dair bulgular yer alıyordu.



Ancak Pizzorusso, köprüye odaklanmanın yeterli olmadığını söyledi ve şunları ekledi:

“Kemerli köprü İtalya ve Avrupa'nın her yerinde yaygındı ve birçoğu birbirine çok benziyordu. Sadece bir köprüden yola çıkarak tam yerini tespit etmek imkânsız. Herkes köprüden bahsediyor ama kimse jeolojiden bahsetmiyor."

Pizzorusso, şöyle devam etti: “Jeologlar resimlere bakmaz, sanat tarihçileri de jeolojiye bakmaz. Sanat tarihçileri Leonardo'nun her zaman hayal gücünü kullandığını söyler ama bu resmi dünyadaki herhangi bir jeoloğa verseniz Lecco hakkında benim söylediklerimi söyleyecektir. Jeolog olmayan biri bile artık benzerlikleri görebilir.”