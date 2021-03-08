Monaco’da lüks araçlar 30 eurodan açık artırmaya çıkarıldı

Yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla Avrupa’nın Vatikan’dan sonra en küçük ülkesi olan Monaco Prensliği’nde Emlak İdaresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da otoparklarda terk edilmiş araçları açık artırmayla satışa çıkardığını açıkladı.



115 bin dolarlık kişi başı ortama geliri ile dünyanın en zengin 3’ncü ülkesi olan Monaco’da, açık artırmaya çıkarılan otomobiller için başlangıç teklifi olarak en az 30 euro (yaklaşık 270 TL) olarak belirlenirken, motosikletler için 15 euro (yaklaşık 135 TL) başlangıç fiyatı belirlendi.



‘TEKLİFLER POSTA YOLUYLA İLETİLECEK’



10 otomobil ve 27 motosikletin yer aldığı açık artırmada en yüksek fiyatı verenin araca sahip olacağı bildirilirken, bu yılki açık artırmanın Covid-19 sebebiyle sadece posta yoluyla gerçekleşeceği açıklandı.



8 Mart Pazartesi ile 12 Mart Cuma tarihleri arasında sürecek açık artırma için kişilerin, araçların bulunduğu otoparka mektup yoluyla tekliflerini göndermeleri gerekirken Emlak İdaresi’nin kazanan kişilerle üç ay içerisinde iletişime geçeceği bildirildi.



KATILMAK İÇİN MONACO’DA OTURMA ŞARTI YOK



Monaco hükümeti, araçlara sahip olmak için Monaco’da ikamet etmek zorunluluğunun olmadığını ve her yerde oturan kişilerin araçlara sahip olabileceğinin altını çizdi. Emlak İdaresi, sonuçların 19 Mart’ta açıklanacağını bildirdi.