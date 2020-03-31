Monako Prensi Albert Corona virüsü yendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Covid-19'un testi pozitif çıkan Monaco Prensi Albert Corona virüsü yendi.

31.03.2020 - 23:28

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Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda Corona virüs tespit edilen Prens Albert’ın tamamen iyileştiği açıklandı. Saray, Prens Albert’ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktardı. Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceği duyuruldu.

Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monaco halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı.

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