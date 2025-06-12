Morales destekçileri polisle çatıştı: 1 ölü

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Evo Morales yanlılarının 10 gün önce kapattığı otoyolların yeniden trafiğe açılması için talimat verdi.



Potosi bölgesindeki Llallagua kasabasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.



Polis, taş ve havai fişek atan eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullandı.



Çıkan olaylarda 17 eylemcinin yaralandığı bildirildi.



Arce, ülke genelindeki barikat ve protestolardan eski lider Evo Morales'i sorumlu tuttu.



Göstericilerin büyük kısmını yerli topluluklar oluştururken, protestoların odağında Anayasa Mahkemesi'nin Evo Morales'in adaylığını reddetmesi ve derinleşen ekonomik kriz yer alıyor.



Bolivya Karayolları İdaresi'ne göre, Cochabamba, Oruro, Potosi ve Santa Cruz kentlerinde toplam 21 noktada barikat kuruldu.