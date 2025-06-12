Morales destekçileri polisle çatıştı: 1 ölü
Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin düzenlediği protestoda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Evo Morales yanlılarının 10 gün önce kapattığı otoyolların yeniden trafiğe açılması için talimat verdi.
Potosi bölgesindeki Llallagua kasabasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.
Polis, taş ve havai fişek atan eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullandı.
Çıkan olaylarda 17 eylemcinin yaralandığı bildirildi.
Arce, ülke genelindeki barikat ve protestolardan eski lider Evo Morales'i sorumlu tuttu.
Göstericilerin büyük kısmını yerli topluluklar oluştururken, protestoların odağında Anayasa Mahkemesi'nin Evo Morales'in adaylığını reddetmesi ve derinleşen ekonomik kriz yer alıyor.
Bolivya Karayolları İdaresi'ne göre, Cochabamba, Oruro, Potosi ve Santa Cruz kentlerinde toplam 21 noktada barikat kuruldu.
HÜKÜMET: "ZARAR 100 MİLYON DOLAR"
Yol kesintileri nedeniyle Bolivya'nın 9 bölgesinde gıda ve yakıt taşıyan onlarca araç mahsur kalırken, hükümetin açıkladığı verilere göre protestoların ülkeye maliyeti 100 milyon doları geçti.
Eski Devlet Başkanı Morales, yaptığı açıklamada Arce hükümetinin hiçbir krizi çözemediğini savunarak, olayların bu şekilde sürmesi durumunda ülkenin daha da karışacağı uyarısında bulundu.
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