Morales'ten seçim uyarısı: "Sokaklara çıkarız"

Bolivya'daki seçim yarışında, merkez sağ iş insanı Samuel Doria Medina ve sağcı eski başkan Jorge “Tuto” Quiroga, seçim yarışında önde gidiyor.

Her iki aday da Morales’in sosyalist politikalarını sona erdirme, ekonomiyi serbestleştirme ve Morales’i, görevdeyken reşit olmayan bir kızla ilişki yaşadığı iddiasıyla yargı önüne çıkarma sözü verdi.

"BOLİVYA HALKINI TERK ETMEYECEĞİM"

AFP’ye konuşan Morales, liberal ekonomik reformlara “sert direniş” göstereceklerini söyledi ve “Bolivya halkını terk etmeyeceğim” diyerek Küba’ya sığınacağı yönündeki iddiaları reddetti.



Morales’in siyasi kariyeri, 2019’da usulsüzlük iddialarıyla gölgelenen seçimlerin ardından kitlesel protestolar ve istifasıyla sona ermişti. Ülkenin ilk yerli kökenli devlet başkanı olan Morales, Meksika’ya kaçmış ancak bir yıl sonra geri dönmüştü.



Anayasa gereği üçüncü kez aday olması engellenen Morales, seçim sürecini gayrimeşru ilan etti, ana solcu adayı “hain” olarak niteledi ve özellikle kırsaldaki destekçilerine oy pusulalarını geçersiz kılmaları çağrısında bulundu.

Anketler ise, seçmenlerin yaklaşık yüzde 14’ünün bu çağrıya uyabileceğini gösteriyor.