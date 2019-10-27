Morales'ten seçimde hile iddialarına yanıt

Morales, bağımsız soruşturma sonucunda seçimlerde usulsüzlük tespit edilmesi halinde ikinci tura gitmeye hazır olduğunu belirterek "Gelsinler. Soruşturma yapalım. Oy oy, sandık sandık, şehir şehir, eyalet eyalet sayalım. Onları memnuniyetle ağırlarız ve eğer bir hile bulunursa ertesi gün ikinci turu ilan ederiz" ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres de bu tür bir soruşturmanın Amerika Devletleri Örgütü (OAS) tarafından yapılmasını desteklediklerini ifade etti.



Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), dün yaptığı açıklamada, seçimin ilk turunda Morales'in oyların yüzde 47,8'ini, en yakın rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa'nın ise yüzde 36,51'ini kazandığını bildirmişti.



Bu sonuçlara göre Morales, ikinci tur seçime gerek kalmadan yeniden devlet başkanı seçildi.



Bolivya seçim kanunlarına göre bir aday, seçimlerin ilk turunda en yakın rakibinden yüzde 10 fazla oy alırsa ikinci tur gerekmeksizin devlet başkanı seçiliyor.



Bolivya'da 20 Ekim Pazar günü yapılan seçimin ardından muhalefet, oy sayımında hile yapıldığı iddiasıyla ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri başlatmıştı.



Seçimde gözlemci olarak bulunan Amerika Devletleri Örgütü (OAS) hile iddialarından duyulan endişeyi dile getirerek, seçimin ikinci tura götürülmesi için çağrı yapmıştı.



ABD, AB ve bazı Güney Amerika ülkelerinden de benzer yönde açıklamalar gelmişti.



Devlet Başkanı Morales, 2006'daki seçimlerde dönemin Devlet Başkanı Carlos Mesa'ya karşı yarışı kazanarak iktidara gelmişti. Ülkenin etnik yerli haklarından seçilen ilk devlet başkanı Morales, görev yaptığı 3 dönem boyunca tüm seçimleri ilk turda kazanmıştı.



7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bolivya'da yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

