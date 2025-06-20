Morgda kara para operasyonu: Mumyalama için gizli tarife

Rus basınında yer alan bir habere göre Sivastopol adli tıp muayene bürosunun eski başkanı ve çalışanları 4,3 milyon ruble (yaklaşık 54 bin dolar) rüşvet almaktan yargılanacak.



Denetleme kurumuna göre, Devlet Bütçe Kurumu Sivastopol Şehri Adli Tıbbi Muayene Bürosu eski başkanı ve adli tıp departmanı başkanı, morg görevlilerine mumyalama ve ceset makyajı için ek ücretli hizmetler karşılığında ölenlerin yakınlarından para almaları için zımni izin verdi.



Böylece, Ocak 2023'ten Temmuz 2024'e kadar sanıklar 4,3 milyon rubleden fazla para aldı.



Kommerstan't gazetesine göre şef ve yardımcısı gözaltına alındı ve Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 290. maddesinin 6. bölümü (özellikle büyük ölçekte rüşvet almak) uyarınca bir ceza davası açıldı.



Temizlik işçileri ise Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 291. maddesinin 5. bölümü (özellikle büyük ölçekte önceden komplo kurarak bir grup kişi tarafından rüşvet alınması) kapsamında suçlanmaktadır.



İddianame ile birlikte ceza davası, esastan görüşülmek üzere Sivastopol Leninsky Bölge Mahkemesine gönderildi.



Daha önce Kırım'da, dolandırıcılıkla ilgili bir ceza davasının sona erdirilmesi için bir FSB görevlisine rüşvet vermeye çalışan Saky alışveriş merkezi müdürü gözaltına alınmıştı.