Moritanya açıklarında alabora olan teknede 69 göçmen öldü

Gambiya’dan, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefleyen göçmenleri taşıyan tekne Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.



Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtuldu.



160 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.



Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.



Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.



Temmuz 2024’te Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.