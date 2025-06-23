Moskova, ABD'nin İran nükleer tesislerine saldırısına tepki gösterdi

Kremlin, Rusya'nın ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarından derin üzüntü duyduğunu ve bu saldırıları kınadığını belirtti.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemlerinin çatışmaya katılanların sayısını arttırdığını ve yeni bir tırmanma sarmalına yol açtığını söyledi.



Peskov, İran'ın nükleer tesislerine ne olduğunun ve radyasyon tehlikesi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını da belirterek, saldırıların ardından İran'da sahadaki durumun endişe kaynağı olmaktan kurtulamayacağını ifade etti.



Rusya ocak ayında İran ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı ancak bu anlaşma karşılıklı savunma maddesi içermiyordu. Cumartesi günkü ABD saldırılarından önce Moskova, ABD'nin askeri müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği ve “uçuruma” sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.



Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e planlanan saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi vermediğini, ancak ABD'nin askeri müdahalesi olasılığını daha genel olarak ele aldıklarını söyledi.



Rusya'nın şu anda ne yapmaya hazır olduğu sorusuna Peskov, Moskova'nın arabulucu olarak hizmetlerini sunduğunu ve bundan sonra ne olacağının İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı olduğunu belirtti.

