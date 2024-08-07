Moskova alarmda: Putin, Ukrayna'nın Kursk saldırısına karşı savunma ekibini topluyor

Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın Kursk bölgesini hedef alması Moskova'yı alarma geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun 300 asker, 11 tank ve 20’den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.



Bunun üzerine Rus birlikleri sınıra gönderildi ve iki ordu arasında şiddetli çatışma başladı.

Ukrayna'nın bugün Kursk'taki saldırıları devam ederken, bu saldırılarda beş kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Moskova'dan daha sonra yapılan açıklamada, bölgede durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün bir açıklama yaparak, saldırıyı "büyük bir provokasyon" olarak niteledi.

Putin, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "Bildiğiniz gibi Kiev rejimi bir başka büyük ölçekli provokasyona girişti. Roketler de dahil olmak üzere çeşitli silahlarla sivil binalara, konutlara ve ambulanslara ayrım gözetmeksizin ateş açıyor" diye konuştu.

Rusya lideri, Kursk saldırısını görüşmek üzere üst düzey savunma ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir araya geleceğini duyurdu.