Moskova: Batı, Ukrayna için savaşacaksa buna hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'ya savaş için mesaj verdi.

Devlete ait RIA haber ajansına yaptığı açıklama yapan Bakan Lavrov, "Batı, Ukrayna için savaş alanında mücadele etmek isterse Rusya buna hazır" dedi.



Kremlin, geçen hafta NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin potansiyel olarak son derece tehlikeli olacağını ve Moskova'nın böyle bir müdahale çağrısında bulunan bir Ukrayna dilekçesini yakından izlediğini bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya asker gönderebileceklerinin sinyalini vermişti.