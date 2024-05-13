Moskova: Batı, Ukrayna için savaşacaksa buna hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, Ukrayna için savaşması durumunda, Rusya buna hazır olduğunu söyledi.

Moskova: Batı, Ukrayna için savaşacaksa buna hazırız

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'ya savaş için mesaj verdi.

Devlete ait RIA haber ajansına yaptığı açıklama yapan Bakan Lavrov,  "Batı, için savaş alanında mücadele etmek isterse Rusya buna hazır" dedi.

Kremlin, geçen hafta NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin potansiyel olarak son derece tehlikeli olacağını ve Moskova'nın böyle bir müdahale çağrısında bulunan bir Ukrayna dilekçesini yakından izlediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya asker gönderebileceklerinin sinyalini vermişti.

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